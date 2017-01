Juventus, gati rinovimi me Paulo Dybala

Shkruar nga D.T.

Agjenti i argjentinasit ndodhet në Torino për të përkufizuar edhe detajet e fundit të një marrëveshjeje që synon të zgjasë bashkëpunimin me bardhezinjtë si dhe të ngrejë pagën e Dybalas që do të marrë pothuajse sa Gonzalo Higuain.

Ka nisur sprinti final për rinovimin e kontratës së Paulo Dybala te Juventusi.Marrëveshja pritet të përfundohet brenda pak ditësh, pasi stafi që menaxhon futbollistin pret një takimin ne administratorrin e deleguar të Juventusit, Beppe Marotta në ditët e para të javës së ardhshme, dhe gjatë fundjavës menaxheri i Dybalas do të ketë kohën e nevojshme për të sqaruar gjithcka me klientin e tij që ndodhet në një moment disi delikat pasi Dybalas i duhet të kthehet në nivelin e sezonit të kaluar kur mrekulloi tifozët me paraqitjet e tij.Gjithsesi skenari duket se tashmë është shkruar, në kuptimin që akordi në parim mes palëve është arritur prej kohësh dhe mbeten për t’u zgjidhur vetëm cështje të dorës së dytë, dicka normale për kontrata të këtij niveli. Juventusi ka vendosur t’i njohë statusin prej superylli të argjentinasit që në 2015 nënshkroi deri në 2020 për një pagë prej 2 milionë Eurosh neto, të tëra për t’u futur në xhep në sezon plus bonuset. Tani kontrata e re do të shkojë deri në 2021 dhe paga rritet ndjeshëm pasi bardhezinjtë janë të gatshëm të paguajnë 5 milionë Euro neto në sezon plus bonuse të rëndësishme që do t’i lejonin Dybalas të arrinte kuotën e 7 milionë Eurove në sezon, dicka më pak se 7 milionë e gjysëm euro që merr Gonzalo Higuain, më i paguari ndër lojtarët e Juventusit.