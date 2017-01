Çifti Amal-Clooney presin dy binjakë

Shkruar nga D.T.

Gruaja e George Clooney Amal është shtatzënë me binjakë dhe ka mësuar se do të ketë një djalë dhe një vajzë.Avokatja 38-vjeçare e të drejtave të njeriut dhe burri i saj 55-vjeçar, fitues i çmimit Oskar, - të cilët u martua në vitin 2014, - janë të kënaqur me lajmin se familja e tyre do të shtohet.Kjo vjen pasi bukuroshja zeshkane ka filluar tashmë ta shfaqë xhungën nën fustan. Rasti i parë kur u vu re një gjë e tillë ishte ai i 9 janarit në Londër, bën të ditur Syri.net."Amal është shtatzënë me binjakë: një djalë dhe një vajzë", ka thënë një burim.Kur Amal dhe George e kuptuan se do të bëheshin me binjakë, ata u befasuan pa masë, por edhe u frikësuan paksa, sepse ata të dy kanë thënë se nuk ishte e mjaftueshme”, shtoi ky burim, i cili vazhdoi më teh: “Por lajmi se ishin një vajzë dhe një djalë i bëri ata me të vërtetë të lumtur. Ata ndjehen si ata kanë fituar çmim i parë të familjes”.