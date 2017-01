Berisha: Emigrantët, votim online, jo në ambasada

Shkruar nga Redin HAFIZI

Ish-Kryeministri Berisha deklaroi sot në Parlament se ka vetëm një rrugë për votimin e emigrantëve dhe kjo është ajo e votimit online, ndërsa kundërshtoi votimin ambasada.Gjatë fjalës së tij ish-Kryeministri Berisha ka debatuar edhe me deputetin Blushi për mundësinë e votimit të emigrantëve. Ndërkohë që, Berisha mbron idenë e dixhitalizimit të procesit të votimit nga emigrantët. Ai u shpreh kundër votimit nëpër ambasada. Berisha iu drejtua Blushit, duke i thënë se po kërkonte të bënte hapësirë përmes relativizimit, ndërkohë që për të, paralelizmi i përdorur nga deputeti i “Libras” është fals. Ish-Kryeministri u shpreh se është për votën e emigrantëve, por ashtu siç përpjekjet bëhen për të mbrojtur votën brenda në Shqipëri, e njëjta gjë duhet të ndodhë edhe me votën e emigrantëve. Votimi nëpër ambasada nuk garanton një proces të lirë dhe të besueshëm. Ky lloj votimi kompromenton procesin dhe nuk i jep integritet atij. Për zotin Berisha e vetmja rrugë është votimi online. “Ka një rrugë dhe ajo është vota online, elektronike”, ka thënë Berisha. Ai vazhdoi se kjo rrugë që nuk po merrej seriozisht në Parlament ka të paktën 12 vjet që e përdorin vendet Balltike, dhe është një sistem absolutisht shumë i thjeshtë, ndërkohë që të majtët kërkojnë ta kontrollojnë procesin përmes ambasadave. Megjithatë për Berishën kjo nuk është votë.Më pas, ai bëri thirrje për të vendosur për votën elektronike në vend që të vazhdohet të humbet më shumë kohë. Hajde urdhëroni të vendosim këtu votën elektronike, tha z.Berisha, të vendosim këtu edhe në shenjë respekti ndaj emigracionit. Ju shtroni problem se ç’do të thotë kjo. Merreni seriozisht këtë se, në mënyrë absolute është plotësisht e mundshme”.Sa për justifikimet për faktorin kohë, Berisha tha se koha është e mjaftueshme dhe metodat e lejojnë.Britania e Madhe është e tëra në dixhital dhe po ashtu janë me dhjetëra vende. India, 1 miliard e ca votues sot votojnë në dixhital. Duke përmendur fakte të tilla, Berisha bëri thirrje që ta hedhin propozimin në votim sa më parë në vend të vazhdimit me fjalë boshe. Ai gjithashtu hodhi idenë e hartimit të memorandumit të forcave politike opozitare dhe gjysmë opozitare. Kjo ka rëndësi të plotë. Gjithashtu ish-Kryeministri solli sërish në kujtesw se kanë qenë vetë ata që qeverisin sot që e kishin kërkuar një gjë të tillë kur ishin në opozitë. Edhe pse e kërkuan me shumë vonesë, qeveria e atëhershme mori çdo masë, kontraktoi kompani dhe fakt është se u zhvillua një test. Ndërkohë, tani jemi 6 muaj para dhe ka kohë plotësisht për ta aplikuar në mbarë vendin si për votimin, numërimin dhe çdo gjë. Mund të kushtojë pak më shumë, por është shumë herë më i lirë se sa problemi që zgjidh!