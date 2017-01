Basha: 2017 viti i pranverës së ndryshimit për shqiptarët

Shkruar nga Armannd MAHO

Zoti Basha i bëri këto deklarata përpara zhvillimit të mbledhjes së Kryesisë së Partisë Demokratike dhe një ditë përpara nisjes së tij për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku do të marrë pjesë në ceremoninë e presidentit të ri, Donald Trump. “Ky dimër i ashpër fizik, i cili edhe në këto momente shkakton vështirësi për qytetarët, padyshim do apo nuk do Edi Rama, do t’i lërë vendin pranverës. Ky dimër 3-vjeçar politik do t’i lërë vendin një pranvere politike ndryshimesh të mëdha për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ne së bashku do t’i prijmë këtij ndryshimi”, tha Basha.

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka paralajmëruar sot se kjo do të jetë pranvera e ndryshimit për Shqipërinë dhe shqiptarët.