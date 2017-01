Ndalet treni që u nis nga Beogradi, policia e Kosovës ‘blindon’ kufirin me Serbinë

Shkruar nga A.Shahini

Kryeministri Mustafa ka urdhëruar mbledhjen urgjente të qeverisë, ndërsa Presidenti Hashim Thaçi ka urdhëruar ndalimin e hyrjes së trenit serb në drejtim të territorit të Kosovës. Autoblinda dhe automjete tjera të shumta të policisë speciale tashmë kanë marrë rrugën drejtë veriut të Kosovës.

Nisja e një treni serb nga Beogradi në drejtim të Mitrovicës ka shkaktuar reagim të fortë në Kosovë, udhëtim i cili konsiderohet si shkelje sovraniteti për vendin.19:90- Mediat kosovare: Treni ilegal serb rikthehet në BeogradTreni ilegal serb i nisur në drejtim të Mitrovicës në Kosovës është rikthyer në Beograd. Lajmin e bën me dije Kosovapress, sipas të cilët treni është rikthyer në kryeqytetin serb. Treni është konsideruar si ndërhyrja e radhës e Serbisë në punët e brendshme të Kosovës.Treni është ndalur në Rashkë, vetëm disa minuta nga hyrja në territorin e Kosovës. Pasagjerëve u është thënë se do të qëndronin 15 minuta atje, por mediat serbe shkruajnë se kur kanë kaluar më shumë se 1 orë e gjysmë, treni nuk ka lëvizur. Sipas mediave serbe, ndalimi ka ndodhur për shkak se ka dyshime se ka eksploziv në hekurudhë ku do kalonte treni.18:35- KFOR-i do të ndalë trenin serb në drejtim të MitrovicësBurimet ndërkombëtare të Indeksonline kanë bërë të ditur se treni nuk do të lejohet të futet në territorin e Kosovës nga KFOR-i. KFOR-I sipas këtyre burimeve është i vëndosur në Jarinje dhe është në pritje të trenit të nisur nga Serbia për ta ndaluar hyrjen e tij në Kosovë.Në anën tjetër Policia e Kosovës me të gjitha njësitet e saj është e vendosur për të reaguar në lidhje me këtë çështje.18:34- Thaçi urdhëron ndalimin e trenit serb, Mustafa mbledh qeverinëPresidenti i Kosovës, Hashim Thaçi ka thënë për Express se ka dhënë urdhër që me çdo çmim të mos lejohet hyrja e trenit serb në Kosovë. Ai ka thënë se për këtë e ka ftuar Ministrin e Brendshëm, Skender Hysenin dhe Drejtorin e Policisë, Shpend Maxhunin.“Duke vërejtur neglizhencën e autoriteteve unë sot kam ftuar ne zyrën time, duke respektuar kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë ne kuadër te kompetencave te mija për te ruajtur sovranitetin territorial dhe integritetin territorial, kam ftuar ministrin e brendshëm dhe drejtorin e policisë. Kam kërkuar prej tyre qe te ndalojnë hyrja e trenit në Kosovë menjëherë dhe në me çdo çmim”, ka deklaruar Presidenti Thaçi.Ai ka thënë se beson në autoritet e Kosovës se do të ndalin hyrjen e trenit serb në Republikën e Kosovës.Ndërkohë, forca të mëdha të policisë së Kosovës janë vendosur tek hekurudha në drejtim të Mitrovicës.Ndërkohë, Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa ka urdhëruar mbledhjen urgjente të qeverisë së tij rreth rastit. Treni nuk ka mbërritur ende në Mitrovicë. Kryemministri Mustafa është në koordinim të vazhdueshëm me të gjitha institucionet kompetente në lidhje me trajtimin e arritjes së trenit në Mitrovicë.