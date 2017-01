Selena Gomez në krahët e The Weeknd

Shkruar nga D.T.

As që na e kishte pritur mendja se do të vinte dita, kur ish e dashura e Justin Bieber, do të hidhej në krahët e The Weeknd, këngëtarit nga Etiopia, me të cilin as që e dinim se njihej.

Selena Gomez, është në krahët e një këngëtari tjetër.Gjithcka ndodhi shumë shpejt, Selena dhe The Weeknd u fotografuan teksa ndanin puthje të shpeshta me njëri tjetrin. Ata zhvilluan një takim shumë romantik, në një restorant ku qëndruan për orë të tëra.Fotografët disponojnë vetëm pamjet, por dëshmitarë pranë këngëtarëve të suksesshëm, kanë dhënë detaje të mëtejshme.“Është vetëm dicka e re, asgjë serioze” shprehet një burim.“Ishte një darkë romantike gjatë një mbrëmje me shi. Ata silleshin si një cift i vërtetë. Selena dhe The Weeknd porositën makarona dhe shpesh ndanin ushqimin me njëri tjetrin. Ajo dukej e dhënë pas tij dhe buzëqeshte shumë. Të dy u larguan nga restoranti të kapur përdore.”Që nga ndarja me Justin Bieber, vitin 2014, Selena Gomez ka qenë beqare, ndërsa lidhja e The Weeknd me këngëtaren vjen disa muaj pas ndarjes me Bella Hadid. Ai dhe modelja qëndruan për një vit e gjysmë bashkë, derisa u ndanë Nëntorin e 2016-ës, për shkak të axhendave të ngarkuara.Një tjtër informator, tregon detaje nga takimi mes Selenës dhe krijuesit të hitit “Earned It”.”Ata qëndruan në restorant për 3 orë. Vetëm ata të dy. Hynë dhe dolën shumë të lumtur. Asnjëri nuk e kishte problem të puthej në publik. Kur dolën shoferët e tyre pritën që ata të bënin një përshëndetje të gjatë. Me puthje e përqafime. Selena është shumë e lumtur.”