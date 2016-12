Galliani i prekur: Ky trofe gjithmonë në zemrën time

Shkruar nga D.T.

Adriano Galliani administratori i deleguar ishte ai që iu gëzua më shumë triumfit të Milanit dhe trofeut të 29-të dhe të fundit të fituar nga klubi kuqezi në epokën Berlusoconi. Me largimin e presidentit legjendar sipas të gjitha gjasave Milanit do ti japë lamtumirën edhe një njeriu si Galliani që gjatë këtyre 3 dekadave ka punuar me mish e shprit për ti shndërruar kuqezinjtë në një klubet më të mëdhenj të Botës. “Goli i Pasalic me preku shumë emocionalisht, është gjithmonë bukur të fitosh, ia dedikojmë presidentit Berlusconi këtë sukses. Kjo është fitorja që do të mbetet gjithmonë në zemrën time, më shumë se gjithë të tjerat, deklaroi fillimisht Galliani.

I prekur dhe njëkohësisht shumë i emocionuar për suksesin e Milanit në Superkupën e Italisë ndaj Juventusit.Më tej administratori i deleguar i Milanit nënvizoi: “Kemi arritur në kuotën e 29 trofeve, plus 16 vende të dyta, por kjo është një kënaqësi e jashtëzakoshme edhe për faktin se jemi rikthyer te fitojmë pas 5 vjetësh”. Galliani në fund përgëzoi gjithashtu skuadrën për paraqitjen në duelin e fituar pas goditjes se penalltive ndaj Juventusit. ” I gjithë ekipi ishte i shkëlqyer por Suso dhe Abate kanë bërë një ndeshje super. E nisëm pak të ndrojtur takimin por zhvilluam një lojë fantastike sidomos në gjysmën e parë të pjesës së dytë. Në vitin 2016 kemi luajtur si të barabartë ndaj Juventusit, jemi në barazim 2-2 me ta”, theksoi Adriano Galliani.