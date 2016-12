Kokëdhima: PS vjedh dhe manipulon zgjedhjet

Shkruar nga A.Shahini

Nëse nuk garantohen zgjedhje të lira e të ndershme, vendi do të vazhdojë që të vuajë nga skamja dhe varfëria ekstreme. Pastrimi i zgjedhjeve kërkon votimin dhe numërimin elektronik në qendrat e votimit dhe një paketë masash ligjore”, tha Kokëdhima.

Deputeti i PS Kokëdhima deklaroi sot ballë për ballë me Ramën në mbledhjen e Asamblesë së kësaj partie se, “Rama vjedh dhe manipulon zgjedhjet: “Pas 25 vitesh demokracie, akoma vidhen, trafikohen, shiten e blihen vota.Kokëdhima tha se, Shqipëria vuan sot nga varfëria dhe papunësia, ndërsa të lumtur janë vetëm një grusht njerëzish të elitës politike dhe të bizneseve të lidhura me ta.“Populli ynë është në një gjendje shumë të vështirë. Ai vuan nga varfëria, papunësia, sjelljet e këqia, arroganca dhe paaftësia e zyrtarëve për t’i shërbyer dhe zgjidhur punët. Të vjetrit janë të lodhur e të dekurajuar. Të rinjtë nuk kanë asnjë shpresë. Të gjithë duan të ikin sapo t’u krijohet një mundësi. Çdo vit e lënë Shqipërinë jo më pak se 60 mijë forca të afta për punë, kryesisht të rinj. Pavarësisht kësaj, niveli i papunësisë qëndron njësoj i lartë. Populli është i mërzitur masivisht, perceptimi negativ për ekonominë, gjithashtu. Të lumtur janë vetëm një grusht njerëzish të elitës politike dhe të bizneseve të lidhura me ta”, tha Kokëdhima.Megjithë kritikat e forta që ka lëshuar dje ndaj Ramës dhe PS, megjithëse është përjashtuar nga partia, Kokëdhima ka refuzuar të ikë nga kjo parti.“Unë nuk ligështohem nga këto veprime. E kam jetën plot dhe e shijoj punën çdo ditë. Jam i majtë në rrënjë, në gjak, në bindje e në qëndrime. Nuk shkoj në parti tjetër, nuk krijoj parti tjetër. Partia ime është Partia Socialiste”, këto ishin fjalët e fundit të deputetit socialist Koço Kokëdhima përpara se partia ta ndëshkonte me “prereje koke” nga detyra e Sekretarit. I ngjanin vargjeve të famshme përpara togës së pushkatimit të shumë armiqve të brendshëm të partisë-shtet, kur para togës së pushkatimit thërrisnin “rroftë partia!”Prishja e miqësisë mes Edi Ramës dhe Koço Kokëdhimës është zyrtarizuar përfundimisht në Asamblenë e Partisë Socialiste. Në këtë mbledhje, dje u votua për përjashtimin e ish-deputetit Kokëdhima nga të gjitha strukturat e partisë.Pasi Koço Kokëdhima përfundoi fjalën e tij pa kamera në Asamblenë e PS, u largua nga salla, duke e ditur se kolegët e tij do të votonin për ta përjashtuar. Dhe kështu ndodhi falë kërcënimit nga Kryeministri Edi Rama.Burimet nga mbledhja e sotme thonë për Syri.net se, sapo Koço Kokëdhima u largua, Edi Rama foli nga vendi duke iu drejtuar anëtarëve të PS: “Ju e dini si do të votoni. O unë o ai këtu”.Edhe gjatë fjalës së ish-deputetit ka patur incident, pasi Taulant Balla dhe Erion Braçe ofendonin dhe fyenin Kokëdhimën, duke e ndërprerë.Ka lëshuar akuza të forta në Asamblenë e PS-së, ish-deputeti i përjashtuar Koço Kokëdhima. Gjatë fjalës së gjatë që kishte përgatitur për të mbajtur në asamblenë socialiste, Kokëdhima ka hedhur akuza për Edi Ramën në lidhje me plehrat.“Edhe inceneratorin e Bechetit, Rama po e vë në jetë. Inceneratorët janë e vetmja gjë e re në rrethanat e pas vitit 2013.U kthye ligji i importit të mbetjeve vetëm për të ushqyer këto monstra me plehra të valorizuara të Italisë. Rama i preu në besë qytetarët dhe ambientalistët dhe i ka lënë që të gdhihen jashtë në gjithë këto netë dimri. Ky është një turp i madh", u shpreh Kokëdhima...