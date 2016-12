F1, "Pirelli" cakton gomat për 2017-ën

Sezoni i ri i Formula 1 do të nisë pas 3 muajsh, por kjo nuk e pengon Pirellin të bëjë të ditur gomat që do të përdoren në 2 garat e para të këtij botërori në Australi dhe Kinë.Rregullorja thekson që përcaktimi i gomave që do të përdoren në garat joevropiane të bëhet 15 javë përpara garave, ndërkohë që për ato në Kontinentin e Vjetër, njoftimi është 9 javë përpara.Në Australi, skuadrat do të kenë në dispozicion për kualifikueset gomat PZero të buta, super të buta dhe ultra të buta, ndërsa për garën ato do të përdorin gomat e buta dhe super të buta.Në çmimin e Madh të Kinës, në provat zyrtare skuadrat do të përdorin gomat e mesme, të buta e super të buta, ndërsa në garë ato të mesme e të buta.Në të njëjtën kohë, Pirelli kujton se për vitin 2017, gama e gomave është ridizenjuar, me përmasa të reja që i bën ato më të gjera në krahasim me vitet e kaluara.