Terroristi i Berlinit vritet në Milano

Shkruar nga DW

Në Milano të Italisë është vrarë sot i dyshuari për sulmin në Berlin, Anis Amri. Këtë lajm të agjencisë italiane të lajmeve “Ansa”, e ka konfirmuar ndërkohë edhe Ministria e Brendshme italiane. Ministri i Brendshëm italian, Marco Minniti konfirmoi se i vrari është identifikuar dhe ai është i dyshuari për sulmin në Berlin, Anis Amri.

I dyshuari për sulmin në Berlin është vrarë në Itali, njofton “Ansa”.Autoritetet italiane thonë se 24-vjeçari nga Tunizia, Anis Amri është vrarë nga policia gjatë shkëmbimit të të shtënave me armë zjarri. Në njoftimet e para thuhet se Anis Amri është identifikuar gjatë një kontrolli të rregullt të policisë.Ai ka qëlluar i pari në drejtim të policisë me armë zjarri, por nuk ka të dhëna për pasoja të tjera në njerëz. Anis Amri ishte duke shkuar në këmbë kur policia ka kërkuar të identifikohet. Në vend të dokumenteve, ai ka nxerrë armët dhe ka qëlluar. Autoritetet gjermane thonë se menjëherë kanë kontaktuar autoritetet italiane dhe janë në fazën e shpjegimit të ngjarjes. Ministria e Brendshme italiane ka bërë të ditur se nuk ka persona të tjerë të vrarë apo plagosur.Autoritetet gjermane dyshojnë Anis Amrin për sulm në Berlin ku janë vrarë të paktën 12 persona dhe janë plagosur rreth 50. Në kamion janë gjetur dokumente me emrin e tij si dhe gjurmët e gishtërinjve.Çfarë dimë për Anis Amrin?I dyshuarit për aktin terrorist në Berlin ka ardhur në vitin 2015 në Gjermani. Po kush është ai? Sipas dokumenteve Anis Amri mbushi më 22 dhjetor 2016, tri ditë pas sulmit në tregun e Krishtlindjeve në Berlin, 24 vjeç. Nëse kjo është e vërtetë shumë e pasigurt, sikurse dhe shumë gjëra të tjera në këtë rast. E sigurt është deri tani vetëm një gjë, që në kamionin me të cilin u sulmua mbrëmjen e 19 dhjetorit tregu i Krishtlindjeve në Berlin, u gjet leja e qëndrimit e Anis Amrit.Vëllai i kërkoi Anisit të dorëzohetAnis Amri është shtetas tunizian. Përfaqësues të shumta të mediave kanë folur ndërkohë me familjen e tij në qytetin Oueslatia në verilindje të vendit. Vëllai i tij Abdelkader Amri i bëri thirrje Anisit përmes agjencisë së lajmeve “Associated Press” që t'i dorëzohet policisë.Anis Amri ka qenë edhe në Tunizi në burg për shitje droge, njofton agjencia frazece “AFP”. Gazeta "Die Welt" shkruan se ai ka qenë i dënuar me pesë vjet burg për grabitje.Itali: "Klimë tmerri"Sipas të dhënave të të atit Anis Amri është larguar shtatë vjet më parë nga Tunizia për në Siçili. Aty ka qëndruar në një qendër për refugjatë të mitur dhe shkonte në shkollë, shkruan gazeta italiane “La Stampa”. Sipas kësaj gazete "Ai duhet të ketë qenë tmerri i klasës dhe ka shkaktuar aty një klimë terrori" duke vjedhur të tjerët, kërcënuar dhe sulmuar. "Historia e saj si emigrant në Itali përfundoi me një përpjekje për t'i vënë zjarr shkollës", shkruan gazeta “La Stampa”, duke cituar dosjen e tij penale. Më pas ai erdhi në Gjermani.Gjermani: Tetë identiteteTuniziani erdhi sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme të landit NRW në fund të korrikut të vitit 2015 në Gjermani. Që atëherë ai duhet të ketë qenë shumë aktiv dhe ka ndërruar deri në tetë herë identitetin e vet, shkruan “Süddeutsche Zeitung”. Në fotografitë e shumta të publikuar nga autoritetet e policisë dhe mediave, ai duket gjithmonë disi ndryshe: herë me e herë pa syze; herë i qethur shkurt, herë me flokë të gjatë dredha-dredha. Ai ka qenë në lande të ndryshme dhe prej shkurtit 2016 jetonte në Berlin.Shumë shpejt Anis Amri ka rënë në sy të autoriteteve gjermane dhe për të dyshohej se po përgatiste një vepër të rëndë dhe të rrezikshme. Një arsye ishte përpjekja e tij për të blerë armë automatike. Ende e paqartë është se ç'lloj kontaktesh ka pasur ai me qarqet islamiste në Gjermani dhe me predikuesit salafistë. Sipas mediave që u referohen organeve të sigurisë ai ka qarkulluar në rrethet e salafistëve dhe ka qenë edhe në banesat e tyre, por nuk ka të dhëna për kontakte të ngushta.VendndodhjaSipas Prokurorisë së Përgjithshme nga marsi deri në shtator 2016 Anis Amri ka qenë nën vëzhgim si person i rrezikshëm islamist. Por sipas hetimeve rezultonte se ai merrej me tregti droge në një nga parqet e Berlinit. Për këtë në shtator observimi i tij u ndërpre.Prej dhjetorit ai është zhdukur nga radari i organeve të sigurisë, edhe pse në fakt ai duhej të dëbohej nga Gjermania, sepse i ishte refuzuar kërkesa për azil. Për Anis Amrin dihen pra shumë gjëra. Madje thuhet se në kamion janë gjetur edhe gjurmët e gishtërinjve të tij.