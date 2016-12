PSG “shënjestron” trajnerin Wenger

Shkruar nga D.T.

Arsene Wenger vihet në shënjestrën e Paris Saint Germain.Është tabloidi britanik “The Sun” ai që e bën të ditur këtë lajm, duke theksuar se parizienët po monitorojnë me vëmendje situatën e trajnerit francez të Arsenalit.Gjithnjë sipas “The Sun”, nëse francezi nuk do të rinovojë kontratën me “Topçinjtë” e Londrës, atëherë Paris Saint Germain do të nisë punën për ta sjellë atë në kryeqtytetin francez.Nuk është hera e parë që emri i Wenger lidhet me atë të Paris Saint Germain. Edhe në sezonet e kaluara klubi transalpin e kërkoi shërbimin e teknikut të Arsenalit, por pa ia arritur qëllimit. Sipas “The Sun”, kampionët e Francës, duke parë edhe vështirësitë që po hasin me Unay Emeri, do të bëjnë një tjetër tentativë për Wenger duke i ofruar atij 10 milionë euro në sezon.