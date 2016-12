Franca Sozzani, ndahet nga jeta legjenda e modës italiane dhe asaj ndërkombëtare

Shkruar nga D.T.

Një legjendë e vërtetë.

"Pamje e brishtë dhe engjëllore, me një karakter të çeliktë", ky është përcaktimi i Karl Lagerfeld për Franca Sozzani, drejtoresha e Vogue Italia prej 28 vitesh, ikonë e modës, mbështetëse e çështjeve të bamirësisë, një grua e madhe italiane, një emër i rëndësishëm në botën e botimeve, u shua në Milano në moshën 66-vjeçare.Një figurë e pagabuar, në sfilata dhe në tapetin e kuq, e kujtojmë me një nga deklaratat e saj më të fundit dhe më konçize: "moda shërben për të dërguar mesazhe", ashtu edhe si ajo ka bërë numër pas numri të Vogue Italia, duke bashkëpunuar me fotografët më të mëdhenj në botë (shumë prej të cilëve ishin "krijesa" të cilat janë zbuluar në kohët kur ajo ishte shumë e re drejtoreshë e Lei dhe Per Lui) si Bruce Weber, Peter Lindbergh, Paolo Roversi, Herb Ritts apo Steven Meisel. Që për Vogue "e saj" nuk bënin shooting të thjeshtë mode, por histori të vërteta - imazhi pas imazhi- nuk tregonin vetëm tendencat e fundit të modës, por edhe ndryshimet në kostum, shoqëri, konceptin e bukurisë (ose edhe për "të shëmtuarën", në një lojë antiteze të kultivuar, të sofistikuar dhe me kuptim).Shpesh përfaqësonin denoncime të vërteta si e famshmja "Black Issue" (koleksioni ka qenë e vetmja më e shitura në historinë e gazetarisë) një numër i plotë i Vogue vetëm me modele me ngjyrë (të cilat janë pak të pranishme në revistat e modës), përpara kandidaturës së Obamës. Gjithashtu The Shining, Scream e Audition me foto të patinuara por të forta të realizuara për të denoncuar vrasjen dhe dhunën kundër grave.Franca Sozzani lë një shenjë të pangatërrueshme në historinë e modës dhe jo vetëm...