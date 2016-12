Rritet çmimi i pullës fiskale që koncesionari të fitojë 5.3 milionë euro

Qeveria Rama ka vendosur të rrisë çmimin e pullës fiskale që i vihet me detyrim barnave që tregtohen në vend. Për këtë ajo ka përgatitur një projektligj.Aktualisht çmimi i pullës fiskale është 6 lekë për pullë, qeveria ka vendosur ta ndryshojë çmimin në 2,4 për qind të çmimit. Kjo do të thotë se do të rritet çmimi i pullës fiskale për çdo bar më të shtrenjtë se 240 lekë. Për barnat e shtrenjta, çmimi i pullës do të rritet në mënyrë të ndjeshme deri në dhjetëra herë.Kjo rritje do të çojë patjetër në rritjen e çmimit të barnave dhe nëse kemi parasysh përvojën e mëparshme, rritja do të jetë më e madhe se rritja e çmimit të pullës.Ndikimi më i madh do të jetë për pensionistët, të cilët jo vetëm harxhojnë më shumë barna se të tjerët, por janë gjithashtu shtresa me të ardhura më të pakta.Qeveria e justifikon ndryshimin e çmimit me ndryshimin e llojit të pullës që do të përdoret — pullës do t’i rritet sistemi i sigurisë. Por, pas këtij justifikimi, fshihen shkelje flagrante të ligjit që përbëjnë një skandal të pastër.Në vitin 2011, qeveria vendosi të jepte me koncesionin prodhimin, vendosjen, monitorimin dhe gjurmimin e pullave fiskale për produktet e akcizës, përfshi produktet e alkoolit dhe të duhanit, si dhe për barnat mjekësore.Elementi kryesor në konkurrim ishte çmimi i ofruar nga kompanitë e interesuara. Fituese u shpall kompania zvicerane “Sicpa Solutions s.a.”, e cila ofroi çmimin fillestar prej 2,4 lekë për çdo pullë fiskale.Qeveria nënshkroi kontratën koncesionare me “Sipca”, e cila nuk u publikua asnjëherë në Fletoren Zyrtare, duke përbërë jo vetëm një skandal, por edhe duke e bërë të pavlefshme kontratën.Tani qeveria po ndërmerr një hap krejtësisht të paligjshëm, duke ndryshuar një kontratë koncesionare në mënyrë të paligjshme.Ndryshimi i çmimit të pullës cenon krejtësisht konkurrencën, legjitimitetin dhe ligjshmërinë e konkurrimit për dhënien e koncesionit: është skandal që fituesi të përzgjidhet në bazë të çmimit më të ulët dhe pas përzgjedhjes, fituesit të lejohet të aplikojë një çmim më të lartë.Skandali është më i vjetër sesa ndryshimet e fundit: në vitin 2011 koncesionari e fitoi koncesionin duke ofruar çmimin 2,4 lekë për pullë; por në vitin 2013 qeveria, në mënyrë të pashpjegueshme dhe me gjasa korruptive, e rriti çmimin në 6 lekë, gati tre herë më lart. Kjo është një rritje skandaloze në më pak se dy vjet, pasi koncesionari kishte marrë përsipër ta ofronte pullën me çmimin prej 2, 4 lekë.Nëse qeveria justifikohet se do të ndryshojë llojin e pullës fiskale të barnave që do përdoret — ç’ka është e paqartë dhe shumë e dyshimtë, nëse është e vërtetë– ajo duhet të zhvillojë një procedurë të re koncesionare, pasi bëhet fjalë për një produkt tjetër nga ai i koncesionit fillestar dhe jo të ndryshojë kontratën ekzistuese.Por skandali më i madh është vendosja e çmimit të pullës si përqindje dhe jo me vlerë fikse. Edhe pse kostoja e pullës dhe e shërbimit të monitorimit të saj është fikse, çmimi i pullës do të ndryshojë në varësi të çmimit të barit.Aktualisht të adhurat e kompanisë nga pulla fiskale për barnat janë rreth 200 mijë euro në vit. Ndërsa me formulën e re koncesionari do të marrë rreth 5,3 milionë euro.Skandali thellohet pasi me ndryshimet e reja të bëra nga qeveria, koncesionarit i garantohet kjo shumë edhe nëse vlera e tregut farmaceutik në vend bie nën vlerën aktuale prej 128 milionë euro në vit.Ndryshe nga më parë, kur pagesën e pullës fiskale e bënin vetë importuesit apo prodhuesit e barnave, kontrata e re e propozuar nga qeveria parashikon që pagesa koncesionarit do t’i bëhet nga Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Kontrollit të Pajisjeve.Koncesionarit kontrata e re i jep të drejtën të ndërpresë furnizimin me pulla fiskale për barnat, nëse Agjencia Kombëtare e Barnave nuk i paguan atij të gjitha faturat. Koncesionari nuk mban asnjë përgjegjësi për pasojat e këtij bllokimi.Kontrata madje nuk i njeh koncesionarit asnjë përgjegjësi për vonesa apo probleme të shkaktuara prej vetë tij në përmbushjen e detyrimeve të kontratës, të cilat, në fakt, ndikojnë në ecurinë e tregut të barnave në vend.Çfarëdo që të ndodhë, sido që të punojë, koncesionari ka të garantuar pagesën e tij dhe nuk ka asnjë detyrim tjetër.Në të vërtetë, të gjitha të dhënat të bëjnë të besosh se ndryshimi i kontratës, i lënë qëllimisht për ditën e fundit të sesionit të Kuvendit për vitin 2016, është bërë për përfitime klienteliste dhe korruptive.