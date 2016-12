Londër, mbretëresha Elisabetta aprovon lidhjen e Harry me Meghan

Shkruar nga D.T.

Buckingham Palace duket se ka dhënë aprovimin për të fejuarën e Harry, Meghan Markle.Artistja e re, zyrtarizoi prej pak më shumë se një muaj marrëdhënien e saj me djalin e dytë të Charlit dhe Diana.Një burim pranë pallati ka thënë për të përjavshmen US Weekly që sovrania ‘është shumë e lumtur që nipi i saj është i dashuruar’ dhe që e ‘mbështet plotësisht’.Ndër të tjera, artistja amerikane duket se dhënë një përshtypje shumë të mirë tek kunetërit e ardhshëm, princi William dhe Kate Middleton.Në pritje për të parë se kur Meghan do të hyjë zyrtarisht në oborr, dimë që çifti do t’i kalojë Krishtlindjet në distancë, ajo do të jetë në Canada, ndërsa Princi do të marrë pjesë në darkën tradicionale me të gjithë familjen mbretërore.