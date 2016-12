Janë çmendur, qeveria, 160 mijë euro për violinistin, Doli

Shkruar nga A.Shahini

Fondet publike për luksin e RamësMinistria e Kulturës ka një tjetër variant nga ai i Kryeministrit Edi Rama. Nëse zoti Rama e paralajmëron në FB si “Koncerti i Vjenës” , Ministria e Kulturës në përgjigjen që i kthen Opinion.al për zhvillimin e koncertit të datës 2 janar, sqaron se në asnjë deklaratë publike, në asnjë kontratë apo marrveshje Ministria Kulturës nuk ka përdorur termin “Koncert me Filarmoninë e Vjenës” por “Koncert me Asamblin Filarmonik të Vjenës” . Përveç terminologjisë ende Ministria nuk i përgjigjet pyetjes sonë se sa nga instrumentistët e “Filarmonisë së Vjenës” do të jenë në Tiranë për Koncert. Ajo që Ministria sqaron është vetëm fakti i njohur se këta instrumentistë drejtohen nga Shkelzen Doli. Dhe në fakt është pikërisht zoti Doli i cili ka lidhur një marrveshje me Ministrinë e Kulturës nëpërmjet AGE Art production me shumën e kontratës 166.000 euro,nga të janë likujduar 66% e shumës.Lidhur me shitjen e biletave ministria sqaron se për publikun jane vënë në dispozicion 800 bileta. Duke llogaritur kapacitetetin e pallatit të Kongreseve ky numër është gati 1/3 e vendeve që ka salla. Por Ministria e Kulturës sqaron gjithashtu se 100 bileta janë rezervuar për Institutin e të verbërve,40 bileta për Liceun artistik dhe 50 për njerëz të artit dhe kulturës. Por me një llogari të thjeshtë mbeten gati dhe 1200 bileta të cilat Ministria nuk sqaron se në dorë të kujt mbeten. Të organizatorit,pra të ministrisë, të sponsorëve (që në fakt deri më sot janë paguar nga qeveria në vend se të paguajnë) apo të dikujt tjetër.Më poshtë informacioni i plotë i dhënë nga zëdhënësja e Ministrisë së KulturësAnsambli Filarmonik i Vjenës që vjen në Tiranë për koncertin e dates 2 janar drejtohet nga violinisti Shkëlzen Doli dhe përbëhet nga 36 artistë.Sa shte vlera e shpenzimeve per sjelljen e muzikanteve nga Vjena?Ministria e Kulturës ka lidhur një marrëveshje bashkëpunimi me violinistin Shkëlzen Doli, të drejtat e të cilit në Shqipëri përfaqësohen me prokure noteriale nga Sadik Llapashtica, administrator i Age Art Production. Shuma e kontratës është 166, 000 euro, likujduar 60% e kontratës, 99, 600 euro.Ka pretendime se numri i biletave te shitura ne sportel dhe online eshte shume me i vogel se sa u paralajmerua. Si qendron e verteta dhe sa bileta kane qene ne dispozicion te publikutDuke patur parasysh rëndësinë e koncertit ju bëjmë me dije se numri i biletave të shitura për publikun është mbi 800 bileta. Ndërkohë me kërkesë të Ministrisë së Kulturës dhe bashkëpunim të plotë me Z. Doli dhe Ambasadën e Austrise ne Tirane është menduar një numër biletash për kategori me aftësi të kufizuara dhe nxënësit ekselentë. Konkretisht janë rezervuar 100 bileta për Institutin e të Verbërve, 40 bileta për Liceun Artistik “Jordan Misja” në Tiranë dhe 150 bileta për njerëz të artit dhe kulturës. Biletat e tjera janë në dispozicion për sponsorët e tjerë të këtij bashkëpunimi. Dëshirojmë të theksojmë, se një pjesë e të ardhurave të mbledhura nga shitja e biletave do të shkojë për bamirësi, konkretisht për Fshatin SOS në Shqipëri.